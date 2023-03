Le bonheur des Belges remonte, mais les jeunes sortent difficilement de la crise du Covid

Avant la crise du Covid, les Belges obtenaient un score moyen de 6,7 sur 10. Depuis, ce score a chuté, jusqu'à atteindre le point le plus bas (6,2) à la deuxième vague, en décembre 2020. En janvier 2022, le score est remonté jusqu'à 6,4. Huit mois après la fin des mesures corona, la hausse continue (légèrement) et les Belges enregistrent un score de 6,6 sur 10 pour le moment.

Du point de vue des groupes professionnels, les indépendants obtiennent de meilleurs résultats dans tous les domaines.

Autre fait notable: la confiance des Belges dans la politique atteint un nouveau creux avec un score de 3 sur 10. La confiance dans nos médias (4,3 sur 10) et dans notre système judiciaire (4,5 sur 10) est également très faible.

"Il existe un lien évident entre notre bonheur et notre confiance dans la politique et dans les autres", explique NN. "Le rapport sur le bonheur dans le monde, publié chaque année par les Nations Unies, a montré l'an dernier que dans les pays les plus heureux, les gens exprimaient des niveaux élevés de confiance dans la politique et entre eux."