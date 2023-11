Le champion du monde Kalle Rovanperä ne disputera pas toutes les manches en 2024

Rovanperä, 23 ans, qui a signé un "nouveau contrat pluriannuel" avec Toyota Gazoo Racing, participera à "un programme de rallyes sélectionnés en 2024 aux côtés de son copilote Jonne Halttunen", a indiqué l'équipe dans un communiqué. "Cela lui permettra de s'éloigner un peu des exigences intenses de la compétition pour les titres mondiaux et de profiter du pilotage dans différentes disciplines, y compris le drift, en améliorant encore ses compétences et son expérience derrière le volant."

"L'année prochaine, je ne participerai qu'à quelques épreuves", a expliqué le Finlandais. "La principale raison est que je pilote des voitures de rallye depuis 15 ans déjà, ce qui est assez long, et si les dernières saisons ont bien sûr été extraordinaires, elles ont aussi été très exigeantes mentalement et physiquement. J'ai donc pensé que le moment était venu de prendre une année pour recharger les batteries, puis de revenir à plein temps pour me battre à nouveau pour le championnat, encore une fois avec une attaque totale. J'aime tous les types de sport automobile et je suis impatient de faire du drift et peut-être d'autres événements sympas en plus des rallyes que nous sélectionnerons l'année prochaine."

Rovanperä suit ainsi l'exemple de son illustre équipier, le Français Sébastien Ogier, octuple champion du monde, qui participe au championnat à temps partiel depuis 2022.

Le Britannique Elfyn Evans et le Japonais Takamoto Katsuta seront les deux autres pilotes Toyota en 2024.