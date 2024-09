Le Collège communal de Mons a confirmé le refus de domiciliation de Julie Taton (2)

Un Collège communal extraordinaire et, fait rare, public, s'est tenu vendredi à la mi-journée à Mons. Au centre des discussions, le dossier de la non-inscription de la députée fédérale Julie Taton (MR) au registre des électeurs, dossier qui a fait l'objet d'un recours sur lequel le Collège montois devait se positionner. Le Collège s'est retiré à huis clos et a rejeté le recours de la candidate, confirmant ainsi le refus de domiciliation et, donc, de l'inscription de Julie Taton sur la liste des électeurs à Mons.