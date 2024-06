Le duo Bouchez-Prévot reçoit les acteurs de l'enseignement

Les présidents du MR et des Engagés, alliés pour la formation des futurs gouvernements wallon et de Fédération Wallonie-Bruxelles, ont entamé vendredi leur dernier jour de consultations de la société civile.

Le futur du Pacte pour un Enseignement d'excellence, et le statut des enseignants sont deux éléments qui inquiètent le secteur.

C'est au tour des acteurs de l'enseignement, attendus au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles d'exposer à Georges-Louis Bouchez et Maxime Prévot leurs attentes, craintes, et éventuelles "lignes rouges" en vue d'une déclaration de politique communautaire.

Le duo Bouchez-Prévot "pose beaucoup de questions, et les intervenants échangent aussi entre eux", a-t-on entendu dans l'entourage des deux "formateurs".

Un premier groupe a été reçu à 8h00, avec des représentants des directions du fondamental et du secondaire, du spécialisé, et des PMS. L'entrevue était prévue jusqu'à 10h00 mais a été prolongée de près d'une heure.

Le duo Bouchez-Prévot n'a pas fait de promesse, comme l'a indiqué à sa sortie Nicolas Lejeune, du collectif de PMS "Faut l'dire": "Ils nous ont écoutés. Ils nous ont bien dit qu'ils n'étaient pas magiciens".

Un second groupe devait être reçu en fin de matinée. On y a retrouvé entre autres les syndicats de l'enseignement et les pouvoirs organisateurs.