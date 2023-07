Le Gang des vieux en colère dit "non" à l'introduction de la peine accessoire d'interdiction de manifester. Ce "gang" non partisan, portant la voix des personnes âgées, s'insurge dimanche contre le troisième volet du projet de loi "visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme" porté par le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, et adopté mercredi en deuxième lecture par la commission de la Justice de la Chambre.