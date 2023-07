Le gouvernement bruxellois valide en première lecture la Stratégie Qualification Emploi

Selon le ministre de l'Emploi, le chemin est encore long à Bruxelles, pour contribuer à l'atteinte de l'objectif de 80% d'emploi au niveau national: d'ici 2030, 116.000 Bruxellois de plus doivent trouver un emploi. Or, le marché de l'emploi bruxellois est un marché très exigeant en termes de niveau de qualification et ne cesse de réclamer des compétences de plus en plus pointues.

Etablie par le ministre Clerfayt, en concertation avec les partenaires sociaux, le Stratégie Qualification Emploi. La Stratégie Qualification Emploi se décline en 3 axes, 25 mesures et plus de 100 actions.