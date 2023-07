Le gouvernement échoue à s'accorder sur une réforme fiscale

Le gouvernement fédéral n'a pu s'accorder mardi soir sur un projet de réforme fiscale. Après de longues discussions, le Premier ministre, Alexander De Croo, "a dû constater que parvenir à un accord n'était pas possible sans impacter significativement la situation budgétaire", a annoncé son cabinet à l'issue d'une réunion en comité ministériel restreint.

"Le gouvernement s'est engagé dans cette voie lors de l'ajustement budgétaire du mois de mars. Les derniers chiffres du Comité de monitoring démontrent aujourd'hui que les objectifs budgétaires 2023 et 2024 sont atteignables. Le Premier ministre a plusieurs fois répété qu'une réforme fiscale ne pouvait pas mettre à mal cet effort", a précisé le cabinet.

Le chef du gouvernement tire ce constat "à un moment où la mission du gouvernement est justement de réduire le déficit budgétaire et de travailler sur un retour progressif à l'équilibre après trois années de crise".

Les discussions étaient engagées de manière décisive et intensive depuis cinq semaines sur la base d'une première épure fournie par le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, en vue de finaliser et mettre en place une réforme fiscale. L'ampleur de celle-ci avait été réduite par rapport aux intentions initiales, passant d'un montant de six milliards d'euros à deux milliards. L'objectif était de réduire la fiscalité sur le travail tout en conservant une neutralité budgétaire.

L'accord de gouvernement prévoyait de préparer une réforme fiscale. "Aller plus loin que l'accord de gouvernement nécessitait, bien évidemment, l'assentiment des sept partenaires de la coalition. La position de chaque partenaire de la coalition devant ici être respectée", a encore dit le 16.