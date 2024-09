Le gros oeuvre de la station manquante au centre de Bruxelles est en voie d'achèvement

Le gros oeuvre de la station de métro Toots Thielemans et des 900 mètres de tunnel qui la séparent du tunnel de prémétro à proximité de la gare du Midi en vue de la transformation de l'axe Nord-Sud en métro devrait être achevé d'ici la fin de l'année, ont indiqué jeudi les ingénieurs de la STIB en charge de coordonner la construction du chaînon manquant de la ligne de prémétro existante.

La station Toots Thielemans à l'état brut sera ouverte au public dimanche de 10 à 16h, dans le cadre de la journée sans voiture. On pourra encore y voir les imposants butons qui permettant d'étançonner à l'horizontale, les parois du tunnel, dans l'attente de la construction de la dalle de fond lui donnant son assise définitive.

Le gros oeuvre de la station est pratiquement terminé et le tronçon de tunnel creusé sous l'avenue de Stalingrad et le boulevard Jamar est en grande partie construit. Début septembre, 88% des terres en étaient excavées.

Au nord de la station, le chantier est à l'arrêt depuis des mois à la suite de problèmes de stabilité du sous-sol marécageux, rencontrés au début du chantier, à hauteur du passage sous le Palais du Midi.

Le gouvernement bruxellois a opté, il y a plus d'un an pour le démantèlement de l'intérieur du Palais pour recourir à une technique de construction plus classique. Il a adopté une procédure accélérée de traitement de la demande de modification du permis d'urbanisme qui devrait être déposée d'ici la fin de l'année ou le début de l'an prochain.

Les conditions devraient être réunies d'ici la fin du mois d'août de l'an prochain pour préparer la déconstruction du Palais.

La STIB espère pouvoir faire rouler le métro entre la gare du Nord et la station Albert d'ici la fin 2031.