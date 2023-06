Le ministre flamand du Bien-être animal retire l'agrément à un important chenil

Le ministre flamand du Bien-être animal Ben Weyts (N-VA) a retiré l'agrément à un important élevage de chiens et de chats de Kasterlee en province d'Anvers en raison de "graves problèmes" en matière de bien-être animal constatés lors de plusieurs contrôles. La structure fait en outre l'objet d'une enquête judiciaire, ajoute le ministre.

L'élevage, dénommé officiellement Hoeve Hoogland et mieux connu sous l'appellation Felicanis, n'est pas un acteur mineur dans le secteur. Lors de la dernière inspection, près de 600 chiens et une centaine de chats étaient présents. Les inspecteurs ont également découvert lors de ce contrôle plusieurs cadavres d'animaux et constaté de sérieux manquements en matière de bien-être animal. L'élevage s'était déjà vu imposer des mesures après des contrôles antérieurs mais les améliorations apportées sont insuffisantes aux yeux du ministre Weyts.

Hoeve Hoogland est déjà le sixième élevage à perdre son agrément cette année au nord du pays. Une situation qui s'explique, selon le ministre, par l'intensification des contrôles.