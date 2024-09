Le MR a présenté ses 11 candidats à l'élection provinciale à Mons-Borinage

La liste provinciale du MR pour le canton de Mons-Borinage, district de Mons sera conduite par Lionel Bonjean (Nimy); Laura Ballez (Hyon), Robert Kadri (Nimy) et Victoria Duca (Spiennes) complètent la liste. La liste du Mouvement réformateur pour le district de Boussu-Lens sera conduite par Etienne Lenfant (Lens); Angela Muratore (Frameries), Ludovic Foubert (Quaregnon), Florence Delelienne (Jurbise), Jérôme De Jaeger (Quévy), Charlotte Mathieu (Colfontaine) et Benjamin Lembourg (Honnelles) complètent la liste des candidats libéraux pour l'élection provinciale.

Le président du MR a commenté les perspectives, déjà évoquées, quant à l'avenir des provinces, en soulignant l'objectif de la supra-communalité et la suppression des élus politiques provinciaux. Le but est simple, il est de moderniser les provinces", a commenté Georges-Louis Bouchez. "Ce que l'on va supprimer, ce sont les élus politiques provinciaux. Mais, par contre, nous allons préserver l'emploi et les services à la population. Une partie des compétences provinciales actuelles, l'enseignement, la culture, iront à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour le reste, les provinces continueront à s'occuper de supra-communalité, par exemple les plans de mobilité, l'installation de grandes infrastructures, la gestion des secours et de la sécurité, comme c'est déjà le cas avec les zones de secours. Dans le futur, donc, ceux qui siégeront au niveau provincial seront des élus communaux qui seront dépêchés. Il aura donc, finalement, moins de politiques en Belgique francophones, parce qu'il en a trop, et on gardera un service public de qualité en organisant, enfin, la supra-communalité";