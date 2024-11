Le MR veut imposer des clauses anti-PTB dans tout accord avec le PS: "Il ne peut pas jouer sur tous les tableaux"

Partager:

Le MR veut imposer des clauses excluant toute alliance avec le PTB dans ses futurs accords avec le PS, a annoncé jeudi le président du parti, Georges-Louis Bouchez, aux micros de LN24 et BX1. Une telle clause a été incluse dans l'accord conclu en province de Liège entre le MR, les Engagés et le PS. Elle prévoit que l'accord deviendra caduc dès lors qu'une alliance est conclue avec le PTB dans l'une des communes de la province. Une façon pour le MR de répondre aux alliances nouées à Mons et Forest entre le PS et le PTB, ainsi qu'Ecolo, et en cours de négociation à Molenbeek.

Des négociations sont toujours en cours en Région bruxelloise entre le MR, le PS et les Engagés. "Le PS doit faire oeuvre de clarté", a demandé M. Bouchez sur BX1. "Le PS ne peut pas jouer sur tous les tableaux: à la fois travailler avec des partis démocratiques et un parti d'extrême gauche", a-t-il averti sur LN24. "Le PS fait une grave erreur pour sa survie directe: quand on embrasse le diable, en général, c'est le diable qui gagne à la fin. (...) Le PS n'arrête pas d'invoquer la démocratie mais ne parle pas avec le MR à Mons, Forest ou Molenbeek, il s'expose au pire des populistes qu'il y a du côté belge francophone. Il n'y a plus de rationalité, c'est le pouvoir pour le pouvoir." L'ambiance est tendue entre libéraux et socialistes. "Ce n'est pas l'atmosphère dans laquelle on va pouvoir négocier un accord de gouvernement. Cela a été communiqué au PS", a indiqué le président libéral.