Le nombre d'accidents de moto a baissé de 15% en dix ans

Selon l'analyse de l'institut, cette tendance nationale à la baisse du nombre d'accidents des deux-roues est toutefois moins prononcée en Wallonie (-6%). L'an dernier, 2.659 accidents ont néanmoins été recensés, soit sept par jour, et 65 motards ont perdu la vie sur les routes contre 106 il y a dix ans.

Les motocyclistes restent les usagers de la route impliqués dans les accidents les plus mortels: on recense plus de 26 motards tués par 1.000 accidents corporels, contre 20 piétons, huit cyclistes et huit automobilistes. Cette proportion est plus importante en Wallonie avec 36 motards tués par 1.000 accidents, contre 26 en Flandre et trois à Bruxelles.