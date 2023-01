Le nouveau centre de simulation du CHU UCL Namur ouvert à des étudiants

(Belga) Une convention de partenariat a été signée, ce lundi, entre le CHU UCL Namur et la Province de Namur. Elle permet désormais aux élèves de trois écoles provinciales (HEPN, EPSI et IPFS) de bénéficier d'un apprentissage par la simulation grâce au nouveau centre de simulation du CHU UCL Namur, concrétisé en novembre 2022 sur le site de Godinne (Yvoir).

Ce centre de simulation est composé de deux salles de simulation modulables. La première est davantage axée sur la médecine aiguë tandis que la seconde peut servir de cabine de consultation ou de chambre des erreurs. Une salle de débriefing, pourvue d'une installation multimédia, permet par ailleurs aux observateurs de profiter de la retransmission du scénario proposé en direct. Différents types de simulations peuvent être réalisés au travers de simulation procédurale, de haute technicité, hybride ou in situ mais aussi via des jeux de rôle et de ludo-pédagogie. Le centre dispose notamment de plusieurs mannequins complets et de différentes parties du corps humain qui permettent des interventions presque plus vraies que nature. "Ce centre de simulation est un outil pédagogique indispensable pour acquérir de nouvelles connaissances, maintenir et optimiser des compétences. Cela permet aux apprenants de pratiquer dans un environnement sécurisé, en ayant le droit de se tromper. La première fois ne se fait ainsi pas directement sur un patient", explique Marie de Saint-Hubert, directrice du centre de simulation. Toutes les spécialités médicales sont concernées. Une équipe de 30 formateurs, certifiés et diversifiés, a été composée. "Avec l'augmentation des coûts et l'évolution des techniques, surtout dans le domaine de la santé, nous avons besoin de partenariats pour doper la qualité de notre enseignement", s'est réjoui le député provincial de l'Enseignement Richard Fournaux (MR). (Belga)