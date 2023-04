Le parlement wallon approuve à son tour le filtrage des investissements étrangers

Le parlement wallon réuni en séance plénière a approuvé, mercredi, un projet de loi qui valide l'accord de coopération conclu entre le fédéral et les entités fédérées sur le filtrage des investissements étrangers.

Concrètement, ce filtrage visera à empêcher les investisseurs extérieurs à l'Union européenne de prendre le contrôle, la propriété ou la gestion d'infrastructures critiques belges. Sont visés les investissements liés aux technologies (intelligence artificielle, robotique,...), à la fourniture de biens élémentaires à la sécurité alimentaire et à l'énergie, à l'accès et au contrôle des informations sensibles ou encore à la liberté et au pluralisme des médias.