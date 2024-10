"Le résultat sera bon": le libéral Maxime Degey confiant à Verviers

L'échevin des Travaux sortant de la Ville de Verviers et tête de liste de la nouvelle force politique "Ensemble Verviers" s'est rendu ce dimanche matin en famille au bureau de vote situé à l'Athénée Royal Thil Lorrain. L'homme politique libéral s'est montré soulagé que la campagne prenne fin et relativement confiant quant aux résultats.

"La campagne a été longue car on a été mobilisé pour le 9 juin aussi, ça arrangerait les familles si on pouvait éviter à l'avenir d'organiser deux élections à trois mois d'intervalle", a d'abord rappelé Maxime Degey, qui s'était présenté en juin dernier dans la circonscription de Verviers pour le Parlement wallon.

"Tout s'est toutefois bien passé, nous avons eu une campagne dynamique dans laquelle on a évité les coups bas, contrairement à d'autres. Je suis heureux d'être là et me réjouis de prendre connaissance du résultat ce soir", a ajouté l'échevin sortant qui se trouve à la tête de ce nouveau cartel local avec l'échevine des Affaires économiques et du Commerce Cécile Ozer (Les Engagés) et l'échevin de la Culture Jean-François Chefneux (Nouveau Verviers).