Le vol militaire belge a décollé de Beyrouth vers Bruxelles avec 111 passagers à bord

À son bord se trouvent 58 Belges et ayants droit et 53 Néerlandais, Français et Luxembourgeois, soit 111 passagers. L'avion est attendu vers 21h15 à Melsbroek.

Plus de 150 Belges et ayants droit ont déjà pu quitter le pays depuis la semaine passée. On parle ici des ressortissants qui ont pris l'un des deux vols néerlandais ou le vol belge, sans compter les Belges qui avaient réservé un vol commercial.

"Nous suivons la situation sur place, et continuerons à accompagner et à soutenir les Belges qui vivent au Liban et à fournir des solutions à ceux qui veulent partir", ajoute la ministre.

Tous les Belges enregistrés auprès de l'ambassade (1.800) avaient été contactés et informés du vol. Ceux qui avaient exprimé l'intention de quitter le Liban ont été contactés à plusieurs reprises, jusqu'à ce jeudi matin, selon les Affaires étrangères. D'autres ont signalé qu'ils comptaient peut-être quitter le pays plus tard.