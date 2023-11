L'Église catholique relève une hausse de fréquentation et de sacrements en 2022

"Les quatre plus grands sanctuaires mariaux (Scherpenheuvel, Oostakker, Banneux et Beauraing) ont enregistré quelque 1.270.000 visiteurs en 2022" tandis que dans le même temps, "les centres de retraite et l'hôtellerie des monastères et des abbayes ont enregistré 130.781 nuitées", détaille le rapport annuel de l'institution.

Par ailleurs, cette dernière a dénombré 43.327 baptêmes et 6.947 mariages religieux au cours de la même année. Ce qui, selon elle, constitue une augmentation respective de 17,6% et de 72,3% par rapport à 2021.