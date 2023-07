Les 57 nouvelles habilitations, dont deux masters en médecine, définitivement validées

Il n'y aura d'ailleurs plus aucune nouvelle habilitation accordée jusqu'à la fin de cette législature.

Le texte prévoit également la consultation à l'avenir d'une série d'acteurs socio-économiques pour juger de l'utilité sociale des nouvelles demandes d'habilitations qui seront introduites.

Enfin, le nouveau décret permet au gouvernement de nommer le président de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ARES) sur simple avis de son conseil d'administration, et non plus sur avis conforme.