Les agriculteurs appellent à "cesser de montrer les muscles" et à "chercher des solutions"

Lode Ceyssens, le président du syndicat agricole flamand Boerenbond, appelle le gouvernement flamand à "cesser de montrer les muscles et à travailler à la recherche d'une solution" dans le dossier du "plan azote". Il n'exclut pas que son organisation amène le dossier en justice si un "mauvais accord" est conclu.

Boerenbond se réjouit des nombreux participants à la manifestation en cours dans le centre de Bruxelles et impliquant au moins 2.700 tracteurs, selon la police. "Bruxelles va devenir trop petite. Un grand nombre de tracteurs sont venus, sans parler de tous ceux qui participent depuis leur région."

Le syndicat appelle le gouvernement flamand à "cesser de montrer les muscles et tenir des réunions nocturnes". "Élaborez des solutions qui assurent la sécurité de notre production alimentaire et donnent au secteur agricole et horticole une perspective d'avenir."

En cas de "mauvais accord", Boerenbond n'exclut pas d'amener le dossier devant les tribunaux.

De nombreux jeunes agriculteurs sont également présents (un tiers des 3.000 manifestants selon l'organisation des jeunes agriculteurs et horticulteurs Groene Kring). Ils appellent le gouvernement flamand à protéger l'avenir de leur métier. "Le gouvernement doit tenir compte des agriculteurs plus âgés qui vont cesser leurs activités: cela va entrainer une diminution des émissions d'azote", souligne le président de Groene Kring, Bram Van Hecke.