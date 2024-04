Les cigarettiers estiment que la notice voulue par le ministre la Santé est inutile

Smoking info est disponible en trois langues (français, néerlandais et anglais) et mise à jour quotidiennement. Elle renvoie également vers des articles pour aider les fumeurs à arrêter.

"Cimabel note que cette nouvelle application en ligne, facilement accessible, offre en fait une alternative bien meilleure et plus efficace à la notice d'information sanitaire en papier que le ministre Vandenbroucke veut faire ajouter dans chaque paquet de cigarettes et de tabac à rouler", commente la fédération.

"Cimabel compte donc sur le fait que ces dépliants en papier, polluants et inefficaces, ne seront pas introduits, d'autant plus qu'il existe maintenant une alternative beaucoup plus efficace et non polluante", conclut la fédération.