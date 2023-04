Les citoyens invités à débattre sur la gestion des déchets les plus radioactifs

La Fondation Roi Baudoin a lancé mercredi la campagne "Présents pour le futur", un débat sociétal sur la gestion des déchets radioactifs de haute activité et de longue durée de vie. Ce processus citoyen, demandé par l'organisme national de gestion des déchets nucléaires en Belgique, l'ONDRAF, est ouvert à toute la population belge avec un accent important sur les jeunes. Au bout d'un an de débat, la Fondation remettra un rapport final au gouvernement fédéral reprenant les recommandations de la société civile.

Le site internet lancé pour l'occasion (presentspourlefutur.be) propose à tout un chacun de s'informer via une "banque de connaissances", qui aborde notamment ce qu'est la radioactivité ou la gestion du stockage géologique, ainsi que via des thèmes de discussion. Des ateliers avec des experts, des projets dans les écoles secondaires et un forum citoyen viendront nourrir en plus la synthèse des recommandations finales.

"Aucun sujet n'est trop complexe pour impliquer les citoyens", relève Gerrit Rauws, co-directeur de la Fondation Roi Baudouin, qui insiste sur le caractère intergénérationnel du débat. "Nous voulons intégrer des citoyens aussi diversifiés que possible, surtout les jeunes et les personnes qui ne connaissent rien au sujet. Il s'agit d'une question de société qui va impacter de nombreuses générations."