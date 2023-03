Les comportements sexistes, racistes et homophobes des pompiers anglais dénoncés

Après les accusations de racisme, de sexisme et d'homophobie au sein de la police londonienne, des allégations similaires sont maintenant formulées à l'encontre des services de pompiers anglais. Des cas de harcèlement, d'intimidation et de discrimination ont été signalés dans plus de la moitié d'entre eux, ressort-il d'un rapport publié vendredi par la HMICFRS, le corps d'inspection de la police et des secours.