Les Diables rouges toujours larges leaders des audiences francophones en 2023

Sur les dix meilleurs scores d'audience enregistrés en 2023, huit concernent des rencontres des Diables rouges, toutes diffusées sur La Une. Le duel entre la Suède et la Belgique, le 24 mars dernier, a été le plus suivi avec 845.100 téléspectateurs en moyenne. Il est toutefois à noter qu'il ne s'agit que de la 88e meilleure audience depuis le début des relevés du Cim, bien loin du million et demi largement franchi par dix autres matches de l'équipe masculine belge de football entre 2014 et 2021.

RTL-TVi se fait tout de même une place dans le haut du classement de l'année dernière avec la septième meilleure audience attribuée au journal de 19h00 du 21 mars (656.300 téléspectateurs). Un épisode de la série HPI, diffusé le 16 mai sur La Une, conclut le Top 10 avec 618.500 personnes devant leur écran.