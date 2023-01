Les discussions sur Liege Airport au sein du gouvernement wallon se poursuivront samedi

(Belga) La réunion du gouvernement wallon sur Liege Airport s'est terminée vendredi peu après 20h00, sans accord au sein de la majorité. Les discussions reprendront demain/samedi après-midi, indique vendredi soir le cabinet du ministre président Elio Di Rupo.

Au coeur du débat: le permis unique délivré fin août par les fonctionnaires délégués de la Région qui autorise l'exploitation de l'aéroport pour les 20 prochaines années mais en limitant ses capacités à 50.0000 mouvements par an et en établissant un quota de bruit appelé à diminuer d'année en année. Des conditions intenables, estiment depuis le début l'aéroport et ses principaux opérateurs qui ont introduit des recours sur lesquels doit statuer, avant la fin de cette semaine, le gouvernement régional. Mais au sein de ce dernier, les avis divergent, entre la ministre de l'Environnement Céline Tellier (Ecolo) qui ne veut pas faire de l'aéroport liégeois "la poubelle sonore de l'Europe" et le ministre en charge de l'aménagement du territoire, Willy Borsus (MR) qui qualifie de "destructrice" la limitation à 50.000 vols par an. Reste que sans accord au sein du gouvernement régional, c'est la version initiale du permis qui sera d'application. (Belga)