Les Engagés adoptent leur programme électoral en défendant le "courage de changer"

Plus de 1.200 militants et mandataires, réunis lors d'une convention organisée "à l'américaine" à Namur Expo, ont approuvé à une majorité écrasante (98,23%) ce programme pour les élections régionales, fédérales et européenne. Ils ont également approuvé la liste du mouvement centriste pour le Parlement européen, qui sera paritaire et tirée par l'un des vice-présidents, Yvan Verougstraete.

Les Engagés ont l'intention de participer "à tous les gouvernements", a-t-il ajouté, alors que son parti - qu'appelait encore cdH (Centre démocrate humaniste) - avait fait le choix d'une cure d'opposition après sa défaite électorale lors des législatives du 26 mai 2019.

"l est temps de changer de gouvernements pour plus de sérénité, plus de crédibilité et plus d'efficacité", a affirmé M. Prévot.

"Ce n'est pas le fruit du hasard si nous avons consacré l'année écoulée à travailler durement sur quatre grands plans stratégiques: celui du climat et de l'énergie; celui de la fiscalité et du travail; celui de la police et de la justice et enfin, présenté récemment et compilant 200 mesures concrètes, celui de la santé et du bien-être", a-t-il poursuivi.