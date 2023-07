Les Engagés plaident pour un "nouveau contrat" entre la société et le monde agricole

Le chef de groupe des Engagés au parlement wallon, François Desquesnes, a plaidé vendredi, dans le cadre de la Foire agricole de Libramont, pour une restauration du dialogue entre la société et le monde agricole, "où chacun pourrait exprimer ses souhaits et ses contraintes afin d'aboutir à un nouveau contrat entre les agriculteurs et les citoyens".