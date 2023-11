Les Engagés réclament "a minima" la mise en place d'une commission spéciale

"A Chièvres, on n'a pas dit la vérité aux habitants pendant deux ans. Outre ce vrai problème de transparence, on a aussi des recommandations qui ne sont pas très compréhensibles - vous pouvez boire l'eau du robinet mais pas consommer ce qui vient de votre jardin - et un peu courtes en termes de mécanisme de précaution", explique le député des Engagés.

Pour Les Engagés, "la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier, n'a pas fait son job et sa responsabilité est largement mise en cause." Demain/mardi matin, elle sera entendue en commission de l'Environnement du parlement régional, où elle devra convaincre les députés au cours d'un débat extraordinaire.

"On n'aura pas le temps d'épuiser toutes les questions. On réclame dès lors a minima une commission spéciale et si la ministre nous fournit des réponses indigentes, on demandera une commission d'enquête. Jusqu'à présent, on a de grosses interrogations sur la faiblesse de ses réponses face à un enjeu aussi important", poursuit François Desquesnes.

Néanmoins, pas question, pour l'heure de demander la démission de la ministre. "On veut d'abord l'écouter", conclut le chef de groupe des Engagés.