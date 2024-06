Les étudiants étaient les plus heureux au cours du premier trimestre 2024, selon Statbel

Les étudiants étaient les plus heureux au cours du premier trimestre de l'année, ressort-il de l'enquête trimestrielle sur le bien-être personnel et les conditions de vie publiée mardi par l'office belge de statistique Statbel.

Si cette hausse du sentiment de bonheur concerne l'ensemble des Belges, quel que soit leur âge, les étudiants étaient les plus heureux en début d'année, passant de 70,3% à 77,2% par rapport au trimestre précédent. Suivent ensuite les personnes occupées (71,9%), les personnes pensionnées (65,2%) et les chômeurs (42,8%).

Le taux de bonheur le plus bas (62,3%) en Belgique avait été enregistré au dernier trimestre 2023. Celui-ci est remonté, car 66,6% des Belges ont déclaré avoir été heureux tout le temps ou la plupart du temps au cours du premier trimestre de l'année.

L'enquête révèle également que 38,3% des Belges sondés parvenaient très difficilement, difficilement ou assez difficilement à joindre les deux bouts. Ils étaient 45,1% à Bruxelles, 43,9% en Wallonie et 33,9% en Flandre.

"Il convient de noter la baisse significative enregistrée en Wallonie par rapport au trimestre précédent, où 52,7% des Wallons déclaraient avoir du mal à joindre les deux bouts", a relevé Statbel. Parmi les personnes sondées, 35,1% déclaraient toutefois être très satisfaites de leur situation financière.

"Au total, 25,1% des Belges déclaraient avoir un revenu plus élevé que celui de l'année précédente et 64,7% déclaraient avoir un revenu plus ou moins équivalent à celui de l'année précédente", a encore détaillé l'office belge de statistique.