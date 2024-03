Les femmes restent cantonnées aux professions de soins et disposent d'un choix plus réduit

Les métiers de sage-femme, éducatrices de la petite enfance, esthéticiennes et aides-soignantes à domicile restent très majoritairement exercés par des femmes, ressort-il de données publiées mercredi par Statbel. L'office de statistiques relève que les secteurs typiquement féminins sont principalement des professions de soins tandis que les métiers plus masculins sont plutôt techniques.

Les femmes représentaient également plus de 90% des personnes exerçant le métier de secrétaire médicale, de garde d'enfants, d'aide de ménage à domicile, d'audiologistes et logopèdes, et enfin de secrétaire (fonctions générales).

Au total, neuf professions listées par Statbel sont occupées par plus de 90% de femmes. Les hommes semblent dès lors disposer d'un plus large éventail de choix alors qu'ils représentent plus de 90% des personnes occupées dans 20 métiers. Dans neuf cas, ils représentent même 99% ou plus de l'ensemble des personnes exerçant la profession.