Les interdictions de gérer une entreprise seront mieux contrôlées

À la suite d'une condamnation ou dans le cadre d'une faillite, les juges pénaux ou les juges du tribunal de l'entreprise peuvent imposer une interdiction de gérer à une personne, par exemple un entrepreneur en faillite qui aurait commis des fautes graves ayant mené à cette faillite ou des infractions pénales liées à sa fonction.

Certains individus, notamment dans le secteur de la construction, créent toutefois une nouvelle société après un certain temps ou sont nommés administrateurs d'une société. Une situation rendue possible par un contrôle insuffisant des interdictions en raison de leur dispersion dans de nombreuses publications et la difficulté pour la police de vérifier à tout moment si les interdictions sont respectées. Et qui peut amener des citoyens ou des entreprises à conclure un contrat avec de telles personnes et subir ensuite de lourds préjudices.