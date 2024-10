"Les journalistes de VTM seront rapatriés dès que possible"

Dès que leur état de santé le permettra, le journaliste de VTM Robin Ramaekers et le caméraman Stijn De Smet seront rapatriés en Belgique, a assuré la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib jeudi en séance plénière de la Chambre.

Les deux hommes ont été considérés comme des espions par la population locale et ont été tabassés mercredi soir à Beyrouth, a-t-elle indiqué. Les deux hommes ont été immédiatement assistés par l'ambassade de Belgique.

"Notre ambassade et tous ses employés sont à leur côté", a déclaré la ministre Lahbib. Robin Ramaekers a pu quitter l'hôpital et se trouve dans un hôtel. "Et nous allons les rapatrier dès que leur état le permettra.".