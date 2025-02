Les syndicats veulent changer l'accord gouvernemental, mais est-ce possible? Georges-Louis Bouchez répond sans détour

L'objectif de cette mobilisation était d'infléchir les décisions prises par le gouvernement. Mais est-ce vraiment possible ? La réponse du patron du MR, Georges-Louis Bouchez, est sans appel : "Il faut être un peu sérieux, il y a près de 720.000 personnes qui ont voté rien que pour le MR. On parle ici de 60.000 personnes selon la police. Je rappelle quand même qu'il y a 48.000 fonctions syndicales dans ce pays, c'est colossal. Donc franchement, si à chaque manifestation, on change de cap, alors on n'est pas des politiciens dignes".

Jeudi 13 février, une manifestation nationale a rassemblé entre 60.000 et 100.000 personnes dans les rues de Bruxelles. Les syndicats protestaient contre les mesures du nouveau gouvernement fédéral, notamment la limitation dans le temps des allocations de chômage, le sort de l'enveloppe bien-être, la réforme des pensions et les coupes dans les services publics.

Il justifie : "On est obligé de faire ces réformes pour les générations futures, parce que si on veut que nos enfants aient un niveau de vie comparable au nôtre, on doit mener ces réformes. Le cap est fixé et il ne doit pas changer, car c'est impératif pour l'avenir de notre pays", déclare le président libéral.

Garder le cap

Le gouvernement semble donc déterminé à maintenir le cap de ses réformes, malgré la contestation sociale. Les syndicats, de leur côté, ne semblent pas prêts à céder.

Cette manifestation, la première d'une telle ampleur depuis l'entrée en fonction du gouvernement, a rassemblé des travailleurs de tous secteurs : enseignants, cheminots, employés des services publics, etc. Tous dénoncent la politique d'austérité menée par le gouvernement et réclament une autre politique, plus sociale et plus juste.