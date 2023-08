Les travaux du tunnel de Cointe se déroulent selon le planning annoncé

Le travail le plus important était le placement de la protection passive au feu. C'est un élément neuf dans le tunnel. Il a notamment fallu retirer l'ensemble de l'éclairage et de la signalisation pour que les parois puissent être placées. "La protection passive au feu est placée à plus de 90 % au niveau de la paroi supérieure. Le démontage des équipements a été réalisé durant les dix premiers jours de la fermeture. Les nouveaux équipements sont désormais majoritairement installés. Il reste à les connecter", a expliqué à l'agence Belga la porte-parole de la Sofico, Héloïse Winandy.

Plus d'un mois après le début des travaux, le chantier se déroule comme prévu. "La vétusté des équipements étaient telle, qu'au-delà de 20 ans, c'était une nécessité de devoir faire des renouvellements." L'éclairage est complément rénové avec des lampes à led, beaucoup plus économes et technologiques, a précisé le responsable d'exploitation pour la liaison où les travaux sont menés, Rudi Noël. "On a également renouvelé toutes les caméras, les détecteurs de pollution, la détection d'incendie et le câble de rémission radio qui était au plafond".

La réouverture complète de la liaison est prévue pour le 28 août prochain dès 06h00 du matin. La vitesse restera effective à 50 km/h sur l'ensemble du tronçon.