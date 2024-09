Les trois partis qui négocient un gouvernement en Flandre dégagent un accord budgétaire cette nuit

Les discussions avancent en Flandre. Les partis qui négocient la formation d'un gouvernement régional - N-VA, Vooruit et CD&V - viennent de dégager cette nuit un accord budgétaire. Une première étape dans la formation de ce nouveau gouvernement.

Les trois partis qui négocient la formation d'un gouvernement régional en Flandre, N-VA, Vooruit et CD&V, ont dégagé dans la nuit de dimanche à lundi un accord sur un cadre budgétaire.

Le président du CD&V, Sammy Mahdi, s'est félicité de l'accord. "Nous n'allons pas évoquer les montants, mais tout le monde sait bien ce que nous jugeons importants, et sur ces aspects nous sommes aussi satisfaits de l'accord", a-t-il commenté. Le CD&V se battait notamment pour l'indexation des allocations familiales et pour un budget élargi pour le bien-être.

Grâce à cet accord, la N-VA, Vooruit et le CD&V passent le premier cap de la formation d'un nouveau gouvernement flamand. Tous les montants du budget ont été établis. Toutefois, certains points d'achoppement importants doivent encore être résolus dans les prochains jours, notamment le difficile décret sur l'azote.

Le président de Vooruit, Conner Rousseau, a pour sa part réagi dans un message posté sur Instagram en rappellant qu'il y avait encore du travail à réaliser pour clarifier des éléments plus difficiles. "Mais nous avons toutefois un accord de principe sur un large paquet, sur l'argent", a-t-il pointé. Il a aussi précisé que les négociateurs ne pouvaient pas encore beaucoup élaborer sur le sujet, "car nous faisons de notre mieux autour de la table pour avoir cette semaine, on l'espère, un nouveau et meilleur gouvernement flamand".

Le formateur flamand Matthias Diependaele est attendu au parlement lundi à 14h30 pour la déclaration de rentrée. Les négociateurs se retrouveront à nouveau à 17h00.