Les vidéos d'actu de plus en plus prisées pour s'informer face aux journaux traditionnels

La manière dont le grand public s'informe évolue et les vidéos publiées sur les réseaux sociaux deviennent une source d'information de plus en plus prisée, surtout parmi les jeunes, observe l'Institut Reuters pour l'étude du journalisme sur les pratiques d'information en ligne. Les médias traditionnels sont ainsi directement concurrencés par des créateurs de contenu sur Internet.

Facebook, TikTok, X, YouTube... "Le public s'appuie de plus en plus sur ce type de plateformes pour accéder à toutes sortes de contenus et d'informations", relève Rasmus Nielsen, co-directeur de l'institut. Or, l'actualité y a de moins en moins la cote, tandis que les formats vidéos gagnent en popularité.

"Les consommateurs adoptent la vidéo parce qu'elle est facile d'emploi et qu'elle offre un large éventail de contenus pertinents et attrayants", explique Nic Newman, principal auteur de ce 13e rapport annuel. De leur côté, les rédactions traditionnelles sont encore enracinées dans une culture basée sur le texte et peinent à adapter leur narration à cette tendance.