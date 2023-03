Les zones de police de Binche-Anderlues et Lermes concrétisent la 1ère fusion en Wallonie

Les zones de police de Binche-Anderlues et de Lermes ont concrétisé, lundi, leur fusion, la première en Wallonie, en une seule zone qui couvrira désormais six communes, soit quelque 74.000 habitants. Elle est divisée en trois secteurs de proximité: Binche-Estinnes, Erquelinnes-Merbes-le-Château et Anderlues-Lobbes.