L'IEFH propose un bonus de pension pour les personnes qui ont élevé des enfants

Que peut-on faire pour réduire l'écart de pension lié au genre? C'est la question que s'est posée l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes (IEFH), alors qu'une première étape de la réforme fédérale des retraites a été franchie en juillet, puis corrigée en mars. Dans une étude publiée mercredi, l'organe liste plusieurs mesures pour tenter de combler ce fossé, qui s'établissait en 2021 à 26% en Belgique entre les hommes et les femmes de 65 ans ou plus, selon l'office statistique Eurostat.