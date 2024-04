"L'islamisation est en cours et les gauchistes l'aident": pourquoi Darya Safai, d'origine iranienne, a-t-elle rejoint les rangs de la N-VA?

Partager:

Darya Safai, députée N-VA et candidate pour le Brabant flamand aux prochaines élections, était l'invitée de Martin Buxant ce matin sur Bel RTL. Elle s'est confiée sur son parcours, sur ce qui l'a menée de l'Iran vers la Belgique. Elle a aussi expliqué pourquoi elle s'est engagée politiquement auprès de la N-VA. "J'étais dentiste et je travaillais comme dentiste à Borgerhout à Anvers, qui est un peu comme Molenbeek, a-t-elle raconté. J'ai vu comment les femmes devaient porter le voile. Elles me parlaient du fait que, par exemple, elles ne veulent pas se marier avec quelqu'un de la famille, et ne veulent pas porter le voile. Et alors, sur base des choses que j'ai vécues, cela m'a donné le signal qu'il y a des choses à corriger. J'ai vu beaucoup de changements dans la communauté musulmane, mais aussi beaucoup de changements dans notre propre pays. Ici, en Belgique, j'ai vu les gens qui me demandent : 'Madame, les choses que vous dites, vous pouvez bien les expliquer parce que vous êtes d'une autre origine. Si nous, on le dit, on est des racistes. Alors, s'il vous plaît, soyez notre voix. Vous pouvez aller dans la politique et changer les choses pour les femmes et pour la société'. C'est comme ça que je suis venue dans la politique".

Votre combat aujourd'hui, il est contre ce que vous appelez "les islamo-gauchistes" : de qui parlez-vous ? "Je trouve qu'ici, on voit beaucoup de changements démographiques, et je vois que les gens qui veulent suivre l'islam politique ne sont pas tous seuls. Ils ont été aidés par les partis de gauche, d'extrême gauche, et par les gens et les activistes qu'ils appellent progressifs, entre guillemets. Mais ils ne font rien d'autre que faire avancer la société vers quelque chose qui n'est plus acceptable. Je dis que l'islamisation est en cours, et les gauchistes et extrêmes gauches, ils l'aident. C'est pour cela que c'est dangereux. Parce qu'eux, les islamistes, tout seuls, ils ne peuvent rien faire." Qu'est-ce qui vous différencie d'un discours tenu par le Vlaams Belang, par exemple ?