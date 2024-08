L'Open VLD se choisit un nouveau président, parmi huit candidats

Les plus de 40.000 membres de l'Open VLD se choisissent à partir de ce lundi un nouveau président et une nouvelle équipe dirigeante. Huit personnes sont candidates à la succession de Tom Ongena, et les chances sont grandes d'avoir un second tour de votes la semaine prochaine.

Les huits candidats à la présidence sont: les élus au Parlement flamand Eva De Bleeker (ex-secrétaire d'État au budget) et Maurits Vande Reyde, l'ancien porte-parole Vincent Verbeecke, le président de l'Open VLD de la Ville de Bruxelles Frédéric De Gucht, la présidente des femmes Open VLD Tineke Van hooland, l'échevin de Deerlijk Bert Schelfhout, l'entrepreneur Stefaan Nuytten et le collaborateur du service d'études Maxime Natus.

Le premier tour dure jusqu'au 17 août. Si personne ne recueille plus de la moitié des voix, un second tour sera organisé du 19 au 24, opposant les deux candidats en tête des votes.

Pour la direction du parti, au moins 20 personnes doivent être élues, dont 10 "mandataires" et 10 non-mandataires. Sont considérés comme mandataires les membres et ex-membres d'un gouvernement, les parlementaires et ex-élus avec plus d'une législature complète à leur actif et les (ex-)commissaires européens. Il n'y a qu'un tour de vote. Près de la moitié de l'équipe sortante, qui avait annoncé sa démission dans la foulée des élections, se représente, dont Alexander De Croo, Vincent Van Quickenborne et Gwendolyn Rutten.