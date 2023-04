Lukaku sauve le partage pour l'Inter face à la Juventus mais se prend une rouge

Mardi soir, l'Inter et la Juventus se sont quittés dos à dos lors du match aller de la demi-finale de la Coupe d'Italie (1-1). Romelu Lukaku, monté à la 69e minute, a été décisif pour les 'Nerazzurri' dans le temps additionnel. Cependant, le Diable Rouge a été contraint de quitter le terrain à cause d'une célébration qui lui a coûté une deuxième carte jaune.

Juan Cuadrado (84e) a ouvert le score avec un tir qui a fini au fond des filets de Samir Handanovic. En fin de rencontre, la tension était à son comble et l'Inter a obtenu un penalty à la suite d'une intervention du VAR pour une main de Bremer. Lukaku (90+5e) a remporté le combat psychologique face à Mattia Perin et a sauvé l'Inter. Après ce but, 'Big Rom' a écopé d'une deuxième carte jaune car l'arbitre Davide Massa a estimé qu'il avait provoqué les supporters adverses lors de sa célébration (90+5e). Après cette égalisation, plusieurs joueurs ont commencé à se chercher et malgré la fin de la rencontre, Juan Cuadrado et Samir Handanovic ont pris deux cartons rouges pour conduite antisportive (90+8e).

Le match retour se déroulera sur le terrain de l'Inter le 26 avril.