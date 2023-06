Maire de Téhéran à Bruxelles : Lahbib confirme l'octroi de visas à territorialité limitée

Ces visas ont été octroyés "pour l'événement et uniquement pour l'événement", a précisé la ministre. Et ceux-ci l'ont été après plusieurs vérifications de sécurité : les personnes qui ont obtenu les visas n'étaient pas frappées d'interdiction de voyage et l'Ocam (Organe de coordination pour l'analyse de la menace) a jugé la menace "très faible".

Lors d'un débat animé, la cheffe de la diplomatie belge a vivement pointé l'insistance du secrétaire d'État en charge de Relations internationales Pascal Smet (Vooruit), pour inviter ces personnes malgré l'avis négatif formulé par les Affaires étrangères belges. Elle a mentionné différents courriers en ce sens, dont un envoyé à l'ambassadeur belge en Iran demandant de "ne pas bloquer les invitations". "M. Smet mène sa politique internationale avec et sans nous", a-t-elle fustigé, ajoutant que certains invités au sommet, deux Russes, avaient obtenu des visas de la part d'autres États membres de l'espace Schengen.