Manifestation contre la droite et l'extrême droite place de la Cathédrale à Liège

La place de la Cathédrale était noire de monde mardi en début de soirée à Liège. Des centaines de personnes étaient rassemblées à l'appel de divers collectifs et des syndicats FGTB et CSC afin de dénoncer la montée des partis d'extrême droite en Europe et "l'extrême droitisation du discours du MR et de la N-VA" en Belgique.