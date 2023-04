Maud Vanwalleghem quitte le Sénat

Depuis, Maud Vanwalleghem - enceinte lorsqu'elle a prêté serment - a perdu son fils, une tragédie qui l'a convaincue de s'éloigner de la politique.

"J'ai eu le privilège d'être sénatrice durant cette période. Dans mon mandat j'ai trouvé de la satisfaction, du sens, et certainement pour les parents d'enfants décédés", a-t-elle expliqué. "Mais l'année écoulée a également beaucoup exigé de ma famille et de moi-même. J'ai cherché un équilibre, mais je ne l'ai pas trouvé. Il est devenu clair que si je reste en politique, je ne me remettrai pas de ce traumatisme de la manière dont je l'estime nécessaire pour ma famille et pour moi-même."