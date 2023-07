Menaces contre De Croo: le Premier ministre pas trop inquiet

Le Premier ministre Alexander De Croo a assuré qu'il n'était pas très inquiet, malgré la publication sur Facebook d'une vidéo semblant montrer des tirs à l'arme de poing en direction d'une photographie de lui. "J'écoute les services de sécurité et ils me disent qu'il n'y a aucune raison pour moi de me cacher", a-t-il déclaré au micro de la VRT lors d'une visite à Pepinster. "Je suis donc heureux d'être ici à Pepinster, deux ans après les inondations. Je continuerai à écouter les services de sécurité. S'ils n'ont aucune raison de s'inquiéter, moi non plus".