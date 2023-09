Minute de silence et registre de condoléances à Liège

En amont de la séance du conseil communal de Liège lundi, le drapeau du Maroc a été hissé dans la cour de l'hôtel de ville en solidarité avec le pays, frappé par un séisme dans la nuit de vendredi à samedi. Plus de 2.600 morts, plus de 2.500 blessés et des dégâts considérables sont à déplorer. Dès l'entame de la séance, les élus ont observé une minute de silence en soutien au peuple marocain, à toutes les victimes et à leurs proches.

La présidente a indiqué que la Ville de Liège a ouvert un registre de condoléances. Celui-ci sera accessible du 12 au 15 septembre, de 12h00 à 17h00. Il est également disponible en ligne sur le site www.liege.be.