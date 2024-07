Nathalie Evrard nouvelle rédactrice en chef de RTC Télé Liège

Ancienne journaliste au sein de la rédaction de Belga et de la DH et jusqu'ici porte-parole du ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry, Nathalie Evrard remplacera fin août Philippe Malburny. Ce dernier occupait le poste de rédacteur en chef depuis 2017.

Nathalie Evrard s'occupera, au côté du directeur général Julien Modave, de transformer la télévision liégeoise en "un média complet avec de l'information couverte à 360 degrés", incluant "plus de podcasts, plus de directs, plus de formats numériques". Une refonte complète de l'identité visuelle du média est par ailleurs prévue fin août, avec notamment un nouveau nom.