Nuisances sonores à Liege Airport: la Région envisage de se pourvoir en cassation

"Nous avons un délai de six mois pour nous mettre en conformité, au-delà duquel une amende de 5.000 euros par jour pour l'ensemble des riverains pourra être imposée, avec un plafond de deux millions d'euros", a expliqué la ministre à l'occasion des questions d'actualité en séance plénière du parlement régional.

Selon Cécile Neven, l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles date du 19 septembre. "La cour a tranché en faveur des riverains sur une partie de leurs demandes, avec un montant d'indemnités de 396.242 euros qui concerne 7 riverains."

En termes de nuisances sonores, la justice s'est prononcée sur le système de sanctions mis en place, avec un premier point concernant la localisation des sonomètres et un second portant sur le seuil et les critères de déclenchement de cette procédure de sanctions, a encore précisé la ministre.