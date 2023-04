Oser le débat sur certaines habilitations pour financer les formations du futur

"Il y a eu un moratoire depuis plus de dix ans, qui n'a pas permis d'adapter nos formations aux métiers de demain", affirme M. Jeholet. "Pour dégager des moyens pour investir dans ces filières du futur telles que celles qui sont ici mises en avant, comme les industries créative et digitale, il faut oser se poser la question de l'intérêt des habilitations de toute une série de formations qui ne correspondent plus au marché du travail."

Depuis mardi à Madrid, le ministre-président a multiplié les contacts, principalement académiques mais aussi politiques, pour tenter d'accélérer les partenariats entre la Belgique francophone et l'un des leaders mondiaux du secteur.