Palais du Midi: La Région bruxelloise fixe les principes d'indemnisation des commerçants

Selon la secrétaire d'Etat à la Transition économique, Barbara Trachte (Ecolo), deux types d'aides seront accordées: une indemnisation des locataires de la Régie foncière pour la résiliation de leurs baux et une indemnisation des commerçants exploitants du Palais du Midi.

Cette aide vise à compenser le plus justement possible les pertes de revenus des entreprises suite à la fin non voulue de leur activité en tenant compte autant que possible de la diversité des situations et des activités économiques exercées. Le montant de cette indemnité sera basé sur la valeur locative du commerce, sur sa rentabilité financière préalable et sur le nombre d'employés éventuels.