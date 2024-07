Peeters, Janssens et Maes, les noms de famille les plus courants en Belgique

Peeters, Janssens et Maes conservent leur position de tête au classement des noms de famille les plus fréquents en Belgique, selon les chiffres publiés jeudi par Statbel.

Par rapport à 2023, le top 10 des noms de famille au niveau national et en Région wallonne reste inchangé.

Au 1er janvier 2024, on dénombrait respectivement 30.558 Peeters, 27.927 Janssens et 24.233 Maes. Ce trio de tête est identique en Région flamande. En Wallonie, les noms Dubois, Lambert et Martin dominent, tandis qu'à Bruxelles, Diallo, Bah et Barry sont les plus répandus.